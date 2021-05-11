Всемирный банк поможет Украине с COVID-вакцинацией. Утвержден проект на 90 млн долларов

"Новый заем Всемирного банка поможет Украине в проведении вакцинации и закупки вакцин, в частности, и в рамках глобальной инициативы COVAX", - заявил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Как рассказали в ВБ, проект также поможет улучшить инфраструктуру для хранения и логистики вакцин от коронавируса.

"Сюда входит организация предоставления услуг, возмещение расходов за вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление ИТ системы, и проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации", - пояснили в ВБ.

Во Всемирном банке добавили, что в рамках проекта Национальная служба здоровья Украины получит возмещение осуществленных расходов на вакцинацию 10 млн украинцев.