Спалах "Delta" в Росії: у Москві вперше більше 100 жертв за добу

Попередній антирекорд смертності від коронавірусу в Москві був зареєстрований всього два дні тому - 25 червня 2021 року. Тоді від COVID-19 в столиці РФ померло 98 осіб.

Крім того, за останню добу в Москві виявлено 6723 нових випадки зараження коронавірусом. Госпіталізувати довелося 1761 людину, а 731 пацієнт підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

По всій Росії станом на 27 червня зафіксували понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу.

"Кількість тих, що заразилися за останню добу зросла на 20 538. Загальна кількість інфікованих у 85 регіонах досягла 5 451 291", - йдеться в повідомленні.