Вспышка "Delta" в России: в Москве впервые больше 100 жертв COVID за сутки

Предыдущий антирекорд смертности от коронавируса в Москве был зарегистрирован всего два дня назад - 25 июня 2021 года. Тогда от COVID-19 в столице РФ скончалось 98человек.

Кроме того, за последние сутки в Москве выявлено 6723 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализировать пришлось 1761 человек, а 731 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По всей России по состоянию на 27 июня зафиксировали больше 20 тысяч новых случаев коронавируса.

"Число заразившихся за последние сутки возросло на 20 538. Общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 5 451 291", - говорится в сообщении.