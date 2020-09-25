Спалах COVID-19 зафіксували у військовій частині Нацгвардії

У військовій частині №3029 Національної гвардії України у трьох військовослужбовців ПЛР-дослідження виявило COVID-19. Один з хворих знаходиться в стаціонарі, а двоє лікуються амбулаторно.

Про це повідомляють в прес-службі Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

Першим захворів військовослужбовець строкової служби. 11 вересня він повернувся з Черкаської області, де був у відпустці.

Перші ознаки захворювання у нього з'явилися 20 вересня. 20 і 23 вересня відчули нездужання два контрактники, які знаходяться в штаті чергової служби військової частини.

ПЛР-тестування на коронавірус у всіх трьох виявилося позитивним. Військовослужбовці проходять лікування в Територіальному медичному об'єднанні МВС України по Запорізькій області: строковик - в стаціонарі, контрактники - амбулаторно на самоізоляції під контролем медиків.

Всіх контактних осіб помістили в ізолятор на території військового містечка під цілодобовий нагляд медиків.

Проведена дезінфекція. Якщо у контактних осіб з'являться симптоми захворювання, їм проведуть дослідження на коронавірус.

Раніше директор Харківського обласного лабораторного центру Любов Махота повідомила, що у психіатричній лікарні №3 стався спалах коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що в Одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату виявили спалах коронавірусу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні йде друга хвиля коронавірусу.

Додамо, вчора в Україні відновили карантинні зони.