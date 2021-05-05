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Житомирська область вийшла з "червоної" зони карантину

Автор: Анастасія Рокитна

Житомирська область вийшла з "червоної" зони карантину. Тепер ця область у "помаранчевій" зоні.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В області запрацювали заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри.

Громадський транспорт працює у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів.

У "червоній" зоні карантину лишились 6 областей: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 2576 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській, Донецькій та Одеській областях.

Зазначимо, ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину.

Крім того, у МОЗ анонсували вихід з "червоної" зони карантину ще чотирьох областей.

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