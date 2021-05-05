Житомирська область вийшла з "червоної" зони карантину. Тепер ця область у "помаранчевій" зоні.
Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
В області запрацювали заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри.
Громадський транспорт працює у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів.
У "червоній" зоні карантину лишились 6 областей: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 2576 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській, Донецькій та Одеській областях.
Зазначимо, ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину.
Крім того, у МОЗ анонсували вихід з "червоної" зони карантину ще чотирьох областей.