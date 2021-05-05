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Житомирская область вышла из "красной" зоны карантина

Автор: Анастасия Рокитна

Житомирская область вышла из "красной " зоны карантина. Теперь эта область в "оранжевой" зоне.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В области заработали заведения торговли, ТРЦ, рынки и ярмарки, заведения общепита, спортзалы и фитнес-центры.

Общественный транспорт работает в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических мер.

В "красной" зоне карантина остались 6 областей: Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 2576 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.

Отметим, еще одна область может попасть в "красную" зону карантина.

Кроме того, в Минздраве анонсировали выход из "красной" зоны карантина еще четырех областей.

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