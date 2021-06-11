В Бразилии хотят отменить маски для вакцинированных людей

Болсонару отметил, что карантин должен применяться

Отметим, что Бразилия стала еще одной горячей точкой распространения коронавируса и смертности от этой болезни. Страна потеряла более

Однако вакцинация в стране продвигается медленно - 23,6% населения Бразилии получили первую дозу вакцины и только 10,2% были полностью вакцинированы двумя дозами.

Сейчас в стране проводится расследование, в рамках которого Сенат выясняет причастность