В Бразилии хотят отменить маски для вакцинированных людей

Министерство здравоохранения Бразилии планирует отменить ношение масок для вакцинированных людей. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.
Об этом сообщает Reuters.
Болсонару отметил, что карантин должен применяться
Отметим, что Бразилия стала еще одной горячей точкой распространения коронавируса и смертности от этой болезни. Страна потеряла более
Однако вакцинация в стране продвигается медленно - 23,6% населения Бразилии получили первую дозу вакцины и только 10,2% были полностью вакцинированы двумя дозами.
Сейчас в стране проводится расследование, в рамках которого Сенат выясняет причастность
Напомним, что в Бразилии люди вышли на протесты. Они требовали отставки Болсонару и вакцин от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Бразилии начали расследование против президента. Его обвиняют в том, что он сделал недостаточно для борьбы с коронавирусом.