У Бразилії хочуть скасувати маски для вакцинованих людей

Міністерство охорони здоров'я Бразилія планує скасувати носіння масок для вакцинованих людей. Про це заявив президент Бразилії Жаір Болсонару.

Зараз в країні проводиться розслідування, в рамках якого Сенат з'ясовує причетність

Однак вакцинація в країні просувається повільно - 23,6% населення Бразилії отримали першу дозу вакцини і тільки 10,2% були повністю вакциновані двома дозами.

Відзначимо, що Бразилія стала ще однією гарячою точкою поширення коронавірусу і смертності від цієї хвороби. Країна втратила понад 480 000

Нагадаємо, що у Бразилії люди вийшли на протести. Вони вимагали відставки Болсонару і вакцин від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії почали розслідування проти президента. Його звинувачують у тому, що він зробив недостатньо для боротьби з коронавірусом.