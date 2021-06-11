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У Бразилії хочуть скасувати маски для вакцинованих людей

Автор: Наталья Скороход

Міністерство охорони здоров'я Бразилія планує скасувати носіння масок для вакцинованих людей. Про це заявив президент Бразилії Жаір Болсонару.

Про це повідомляє Reuters.

Болсонару зазначив, що карантин повинен застосовуватися

Відзначимо, що Бразилія стала ще однією гарячою точкою поширення коронавірусу і смертності від цієї хвороби. Країна втратила понад 480 000

Однак вакцинація в країні просувається повільно - 23,6% населення Бразилії отримали першу дозу вакцини і тільки 10,2% були повністю вакциновані двома дозами.

Зараз в країні проводиться розслідування, в рамках якого Сенат з'ясовує причетність

Нагадаємо, що у Бразилії люди вийшли на протести. Вони вимагали відставки Болсонару і вакцин від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії почали розслідування проти президента. Його звинувачують у тому, що він зробив недостатньо для боротьби з коронавірусом.

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