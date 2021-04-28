Бразилия договорилась о поставке 1 миллиона доз вакцины Pfizer

Власти Бразилии договорились с Pfizer о поставке 1 миллиона доз вакцины от коронавируса. Ранее правительство страны рекомендовало отказаться от российского препарата "Спутник V ".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога.

По его словам, миллион доз вакцины Pfizer прибудет в страну 29 апреля. Он также отметил, что прививочная кампания против коронавируса в стране продолжается, однако для этого необходимо большее количество препаратов.

После того как партия доз вакцины будет доставлена, власти страны начнут немедленное распространение препарата в регионы, добавил министр.

По данным на утро 28 апреля 2021 года, в Бразилии официально зарегистрировано 14,3 млн случаев заражения COVID-19 и более 390 тысяч летальных исходов. Страна занимает третье место в мире по числу инфицированных.