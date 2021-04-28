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Бразилія домовилася про постачання 1 мільйона доз вакцини Pfizer

Автор: РБК-Україна

Влада Бразилії домовилася з Pfizer про постачання 1 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Раніше уряд країни рекомендував відмовитися від російського препарату "Супутник V".

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на міністра охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога.

За його словами, мільйон доз вакцини Pfizer прибуде в країну 29 квітня. Він також зазначив, що прищеплювальна кампанія проти коронавірусу в країні триває, однак для цього необхідна більша кількість препаратів.

Після того як партія доз вакцини буде доставлена, влада країни почне негайне поширення препарату в регіони, додав міністр.

За даними на ранок 28 квітня 2021 року, в Бразилії офіційно зареєстровано 14,3 млн випадків зараження COVID-19 і більше 390 тисяч летальних випадків. Країна займає третє місце в світі за кількістю інфікованих.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії заявили про зрив вакцинації від коронавірусу. Це відбувається тому, що люди не приходять на другу дозу вакцини.

Нагадаємо, сенат Бразилії почав розслідування дій президента Жаіра Болсонару в умовах пандемії коронавірусу. Ситуація в країні із захворюваністю і смертністю продовжує погіршуватися, а система охорони здоров'я не справляється з навантаженням.

Відзначити, міністр закордонних справ Бразилії пішов у відставку. Це сталося через кризу з вакцинами.

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