Бустерная доза в "Дие". Как получить COVID-сертификат и что нужно знать: все подробности

В Украине привитые бустерной дозой вакцины от коронавируса могут получить COVID-сертификат . Документ можно сгенерировать в приложении "Дия".

Как получить соответствующий COVID-сертификат и что нужно о нем знать - в материале РБК-Украина.

Что для этого нужно?

Как объясняют в Министерстве здравоохранения, сгенерировать документ можно только после того, как была проведена бустерная прививка, внесена соответствующая запись в электронную систему здравоохранения.

Как сгенерировать документ?

Для того чтобы получить соответствующий COVID-сертификат в приложении "Дия" необходимо:

сделать бустерную дозу (по рекомендациям Минздрава, в промежутке от 6 до 9 месяцев после базового курса прививок - 2 дозы),

отправить запрос на генерацию документа на портале или в приложении "Дия".

Сколько он будет действовать?

Срок действия сертификата будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки. Так, документом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы других государств.

Можно ли путешествовать с этим сертификатом?

Как объясняют в Минздраве, для того, чтобы сертификат действовал для пересечения границы, должно пройти 14 дней от момента прививки.

COVID-сертификат не подтягивается или не появился в "Дие"?

Важно помнить, что COVID-сертификат не обновляется в "Дие" автоматически после прививки. Для его генерации нужно зайти в приложение, создать и отправить (во вкладке "Услуги") запрос на получение нового сертификата.

Если документ не подтягивается даже после перезаказа, необходимо обратиться к врачу, который делал прививку и проверить, правильно ли внесены данные об иммунизации в электронную систему здравоохранения, а именно для бустера.

Зачем нужна бустерная доза?

Бустерную дозу вакцины от коронавируса используют для усиления эффекта препарата. Следует отметить, что между ревакцинацией (бустером) и дополнительной прививкой есть существенная разница. Ведь дополнительную дозу вводят для поддержания надлежащей защиты у людей с тяжелыми болезнями.

Кто может получить бустерную дозу и как?

Для записи на бустерную прививку от COVID необходимо перейти на сайт helsi.me и выбрать удобный пункт вакцинации, дату и время. Согласно рекомендациям Минздрава, пройти ревакцинацию могут пройти украинцы старше 18 лет, у которых после второй прививки прошло не менее шести месяцев.

Какой вакциной можно получить бустер?

Для бустерной вакцинации используют вакцины Moderna или Pfizer по утвержденным МОЗ схемам: