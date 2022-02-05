Бустерна доза в "Дії". Як отримати COVID-сертифікат і що треба знати: всі подробиці

В Україні щеплені бустерною дозою вакцини від коронавірусу можуть отримати COVID-сертифікат. Документ можна згенерувати у додатку "Дія".

Про те як отримати відповідний COVID-сертифікат і що потрібно про нього знати - в матеріалі РБК-Україна.

Що для цього потрібно?

Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, згенерувати документ можна лише після того, як було проведене бустерне щеплення внесено відповідний запис до електронної системи охорони здоров’я.

Як згенерувати документ?

Для того, аби отримати відповідний COVID-сертифікат у додатку "Дія" необхідно:

зробити бустерну дозу (за рекомендаціями МОЗ, у проміжку від 6 до 9 місяця після базового курсу щеплень - 2 дози),

надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку "Дія".

Скільки він діятиме?

Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення. Так, документом можна користуватися як всередині країни, так і для перетину кордону інших держав.

Чи можна одразу подорожувати з цим сертифікатом?

Як пояснюють у МОЗ, для того, аби сертифікат був чинним для перетину кордону, має пройти 14 днів від моменту щеплення.

COVID-сертифікат не підтягується або не з'явився у "Дії"?

Важливо пам'ятати, що COVID-сертифікат не оновлюється в "Дії" автоматично після щеплення. Для його генерації потрібно зайти в "Дію", створити та надіслати (у вкладці "Послуги") запит на отримання нового сертифікату.

Якщо ж документ не підтягується навіть після перезамовлення, необхідно звернутися до лікаря, який робив щеплення та перевірити, чи правильно внесені дані про імунізацію до електронної системи охорони здоров'я, а саме для бустера.

Навіщо потрібна бустерна доза?

Бустерну дозу вакцини від коронавірусу застосовують для посилення ефекту препарату. Варто зазначити, що між ревакцинацією (бустером) і додатковим щепленням є суттєва різниця. Адже додаткову дозу вводять для підтримання належного захисту в людей, які мають важкі хвороби.

Хто може отримати бустерну дозу і як?

Для запису на бустерне щеплення від COVID необхідно перейти на сайт helsi.me і вибрати зручний пункт вакцинації, дату і час. Згідно з рекомендаціями МОЗ, пройти ревакцинацію можуть пройти українці старше 18 років, у яких після другого щеплення пройшло не менше шістьох місяців.

Якою вакциною можна отримати бустер?

Для бустерної вакцинації використовують вакцини Moderna або Pfizer за затвердженими МОЗ схемами: