COVID-вакцинация сегодня начнется во всех областях, - Ляшко

Сегодня доставили COVID-вакцину уже во все регионы Украины. Минздрав пообещал, что вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах 25 февраля.
Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.
В первый день вакцинации, 24 февраля, сделали 159 прививок, напомнил он.
"Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны", - написал Ляшко.
Вакцинация сегодня начнется в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской областях и городе Киеве.
Напомним, сегодня началась вакцинация от коронавируса в Полтавской области. Первую прививку сделали врачу.
РБК-Украина писало, что вакцинация от коронавируса началась и в Киеве. Первым прививку получил заведующий больницы.
Также в Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.