COVID-вакцинація сьогодні почнеться у всіх областях, - Ляшко

Сьогодні доставили COVID-вакцину вже у всі регіони України. МОЗ пообіцяв, що вакцинація від коронавірусу почнеться у всіх регіонах 25 лютого.
Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
У перший день вакцинації, 24 лютого, було проведено 159 щеплень, нагадав він.
"Сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни", - написав Ляшко.
Вакцинація сьогодні розпочнеться в Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській областях та місті Києві.
Нагадаємо, сьогодні почалась вакцинація від коронавірусу у Полтавській області. Перше щеплення зробили лікарю.
РБК-Україна писало, що вакцинація від коронавірусу почалась і у Києві. Першим щеплення отримав завідувач лікарні.
Також у Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.