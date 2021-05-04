Германия готовится ослабить ограничения для вакцинированных от COVID

Правительство Германии приняло постановление, согласно которому могут существенно ослабить карантинные ограничения для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Но эти меры еще должен одобрить Бундестаг.
Об этом сообщает DW.
По словам министра юстиции Германии Кристине Ламбрехт, предусматривается ограничение на контакты и поездки. То есть тем, кто вакцинировался или переболел, не нужно иметь отрицательный тест на COVID.
Ожидается, что ослабление вступит в силу уже 8 мая. Предполагается, что вакцинированные и те, кто выздоровел, смогут без ограничений встречаться с другими провакцинированными. Кроме того, им не нужно будет отбывать карантин после поездки за границу. Только если они были в стране, где зафиксированы мутации коронавируса.
Но вакцинированным все равно придется носить маску в общественных местах, так же как соблюдать дистанцию.
"Успех вакцинации еще не значит, что нам можно становиться беспечными", - добавила Ламбрехт.
Также сообщается, что полностью вакцинированными в Германии считаются те, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса. Если применялся препарат компании Johnson & Johnson, достаточно одной прививки.
Напомним, ранее в Германии впервые применили новый так называемый закон об экстренном торможении. Жесткие меры по новому закону ввели на территории федеральной земли Саар. "Экстренное торможение" предусматривает более строгие правила для регионов, в которых семидневная заболеваемость превышает 100 случаев на 100 тысяч населения в течение трех дней подряд.
Также сообщалось, что летом каждый житель Германии сможет подать заявку на COVID-вакцинацию.