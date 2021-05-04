Німеччина готується послабити обмеження для вакцинованих від COVID

Уряд Німеччини прийняв постанову, згідно з якою можуть істотно послабити карантинні обмеження для тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу. Але ці заходи ще має схвалити Бундестаг.
Про це повідомляє DW.
За словами міністра юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт, передбачається обмеження на контакти і поїздки. Тобто тим, хто вакцинувався або перехворів, не треба мати негативний тест на COVID.
Очікується, що ослаблення набуде чинності вже 8 травня. Передбачається, що вакциновані і ті, хто одужав, зможуть без обмежень зустрічатися з іншими провакцинованими. Крім того, їм не треба буде відбувати карантин після поїздки за кордон. Тільки якщо вони були в країні, де зафіксовані мутації коронавірусу.
Але вакцинованим все одно доведеться носити маску в громадських місцях, так само як дотримуватися дистанції.
"Успіх вакцинації ще не означає, що нам можна ставати безтурботними", - додала Ламбрехт.
Також повідомляється, що повністю вакцинованими в Німеччині вважаються ті, хто не менше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу. Якщо застосовувався препарат компанії Johnson & Johnson, досить одного щеплення.
Нагадаємо, раніше в Німеччині вперше застосували новий так званий закон про екстрене гальмування. Жорсткі заходи за новим законом ввели на території федеральної землі Саар. "Екстрене гальмування" передбачає більш суворі правила для регіонів, в яких семиденна захворюваність перевищує 100 випадків на 100 тисяч населення протягом трьох днів поспіль.
Також повідомлялося, що влітку кожен житель Німеччини зможе подати заявку на COVID-вакцинацію.