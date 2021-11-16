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Кандидаты на выход. В KSE назвали 4 области, которые могут покинуть "красную" зону первыми 

Автор: Мария Кучерявец

В Украине выйти из "красной" зоны адаптивного карантина могут Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области. Это может произойти уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.

"Со следующей недели мы можем увидеть активный выход из "красного" уровня эпидопасности. Мы видим четыре региона, которые являются ближайшими кандидатами на выход уже со следующей недели - Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области", - рассказал Ганиченко.

Эксперт добавил, что к этой четверке регионов также может присоединиться Львовская область.

Отметим, что сегодня, во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко предположил возможное начало выхода областей из "красной" зоны со следующей недели.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня, 16 ноября в "красной" зоне находится 18 регионов.

Добавим, что к "красному" уровню с 18 ноября присоединится Винницкая область.

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