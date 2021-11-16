Кандидати на вихід. У KSE назвали 4 області, які можуть залишити "червону" зону першими 

В Україні вийти з "червоної" зони адаптивного карантину можуть Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області. Це може статися вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.

"З наступного тижня ми можемо побачити активний вихід з "червоного" рівня епіднебезпеки. Ми бачимо чотири регіони, які є найближчими кандидатами на вихід вже з наступного тижня - Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області", - розповів Ганіченко.

Експерт додав, що до цієї четвірки регіонів також може доєднатися Львівська область.

Зазначимо, що сьогодні, під час брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив можливий початок виходу областей з "червоної" зони з наступної неділі.