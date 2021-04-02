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Карантин в Тернополе: ресторанам и кафе могут ограничить работу

Автор: Анастасия Рокитна

На заседании Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом решили усилить карантинные меры в городе. Новые ограничения касаются заведений общественного питания.

Об этом сообщает местное издание Terminovo.

Мэр города Сергей Надал предложил полиции, совместно с Госпотребслужбой и прессой делать проверки в ресторанах и других заведениях питания.

На заседании штаба также приняли следующие решения:

  • заведениям общественного питания предлагают работать "на вынос" или обслуживать клиентов только на летних площадках. Такое ограничение введут с 12 апреля, если ситуация с заболеваемостью не улучшится.
  • усилить контроль за торгово-развлекательными центрами. Чтобы регулировать количество людей в супермаркетах, будут выставлять такое количество тележек, сколько можно запустить клиентов;
  • учащиеся 5-11 классов и профессиональные учреждения образования продолжат обучение в дистанционном режиме. Начальная школа сейчас учится стационарно - в классах.

Кроме того, больницы №1 и №2 готовят для приема пациентов с COVID-19, там уже начинают переоборудовать койкоместа. В целом рассчитывают увеличить коечный фонд до 120 дополнительных мест.

Напомним, Запорожье вводит жесткий карантин с 5 апреля.

Кроме того, Одесса может ввести локдаун по примеру Киева.

РБК-Украина писало, что локдаун в Киеве усиливается с 5 апреля. Комиссия по техногенной безопасности рекомендует магазинах ввести специальное приоритетное время для пенсионеров.

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