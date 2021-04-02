Карантин у Тернополі: ресторанам та кафе можуть обмежити роботу

На засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом вирішили посилити карантинні заходи в місті. Нові обмеження стосуються закладів громадського харчування.
Мер міста Сергій Надал запропонував поліції, спільно з Держспоживслужбою та пресою робити перевірки в ресторанах та інших закладах харчування.
На засіданні штабу також прийняли наступні рішення:
Крім того, лікарні №№1 та 2 готують для приймання пацієнтів із COVID-19, там вже починають переоблаштовувати ліжкомісця. Загалом розраховують збільшити ліжковий фонд до 120 додаткових місць.
Нагадаємо, Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 5 квітня.
Крім того, Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва.
РБК-Україна писало, що локдаун у Києві посилюється з 5 квітня. Комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинах ввести спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів.