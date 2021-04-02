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Карантин у Тернополі: ресторанам та кафе можуть обмежити роботу

Автор: Анастасія Рокитна

На засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом вирішили посилити карантинні заходи в місті. Нові обмеження стосуються закладів громадського харчування.

Про це повідомляє місцеве видання Terminovo.

Мер міста Сергій Надал запропонував поліції, спільно з Держспоживслужбою та пресою робити перевірки в ресторанах та інших закладах харчування.

На засіданні штабу також прийняли наступні рішення:

  • закладам громадського харчування пропонують працювати "на виніс" або обслуговувати клієнтів лише на літніх майданчиках. Таке обмеження введуть з 12 квітня, якщо ситуація із захворюваністю не покращиться.
  • посилити контроль за торгово-розважальними центрами. Щоб це регулювати кількість людей в супермаркетах, виставляють таку кількість візків, скільки можна запустити клієнтів;
  • учні 5-11 класів та професійних закладів освіти продовжать навчання у дистанційному режимі. Початкова школа наразі вчиться стаціонарно - в класах.

Крім того, лікарні №№1 та 2 готують для приймання пацієнтів із COVID-19, там вже починають переоблаштовувати ліжкомісця. Загалом розраховують збільшити ліжковий фонд до 120 додаткових місць.

Нагадаємо, Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 5 квітня.

Крім того, Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва.

РБК-Україна писало, що локдаун у Києві посилюється з 5 квітня. Комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинах ввести спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів.

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Новини України КарантинТернопіль
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