Киев будет агитировать за отказ от патентирования вакцин от COVID-19, - торгпред Украины

Украина будет агитировать как можно быстрее принять официальное решение об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса . Если Всемирная торговая организация (ВТО) одобрит его, то устранит самую большую несправедливость в мире.

"Бесплатное производство вакцин по всему миру. За один шаг к революционному решению ВТО”, - написал он.

По его словам, Украина будет агитировать за как можно скорейшее официальное одобрение этого решения. Качка отметил, что неравный доступ к вакцинам от коронавируса - это самая большая в мире несправедливость, которую может устранить ВТО, если примет решение отказаться от получения прав интеллектуальной собственности на эти препараты.

"В моем разговоре с генеральным директором ВТО Оконджо-Ивеала Нгози подчеркнул, что для Украины вопрос не о производстве вакцины, а о свободном доступе к вакцинам”, - добавил украинский торгпред.