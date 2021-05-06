Київ агітуватиме за відмову від патентування вакцин від COVID-19, - торгпред України

Україна агітуватиме якнайшвидше ухвалити офіційне рішення про відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу . Якщо Світова організація торгівлі (СОТ) схвалить його, то усуне найбільшу несправедливість у світі.

Про це в Facebook повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Безкоштовне виробництво вакцин по всьому світу. За один крок до революційного рішення СОТ", - написав він.

За його словами, Україна агітуватиме за якомога якнайшвидше офіційне схвалення цього рішення. Качка зазначив, що нерівний доступ до вакцин від коронавірусу - це найбільша в світі несправедливість, яку може усунути СОТ, якщо прийме рішення відмовитися від отримання прав інтелектуальної власності на ці препарати.

"У моїй розмові з Генеральним директором СОТ Оконджо-Івеала Нгозі підкреслив, що для України питання не про виробництво вакцини, а про вільний доступ до вакцин", - додав український торгпред.