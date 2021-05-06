Київ агітуватиме за відмову від патентування вакцин від COVID-19, - торгпред України

Україна агітуватиме якнайшвидше ухвалити офіційне рішення про відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу. Якщо Світова організація торгівлі (СОТ) схвалить його, то усуне найбільшу несправедливість у світі.
Про це в Facebook повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.
"Безкоштовне виробництво вакцин по всьому світу. За один крок до революційного рішення СОТ", - написав він.
За його словами, Україна агітуватиме за якомога якнайшвидше офіційне схвалення цього рішення. Качка зазначив, що нерівний доступ до вакцин від коронавірусу - це найбільша в світі несправедливість, яку може усунути СОТ, якщо прийме рішення відмовитися від отримання прав інтелектуальної власності на ці препарати.
"У моїй розмові з Генеральним директором СОТ Оконджо-Івеала Нгозі підкреслив, що для України питання не про виробництво вакцини, а про вільний доступ до вакцин", - додав український торгпред.
Нагадаємо, лідери США і Євросоюзу підтримали відмова від прав інтелектуальної власності на вакцини від COVID-19. Раніше з такою ініціативою звернулися до СОТ країни Південної Америки та Індії.
Відзначити, у Канаді схвалили вакцину Pfizer для дітей від 12 років. Це перша країна, яка схвалила вакцинацію від коронавірусу в такому віці.
Раніше повідомлялося, що вчені спрогнозували, коли українці отримають колективний імунітет від коронавірусу. Складнощі можуть виникнути через дефіцит вакцин, оскільки саме вакцинація може зупинити вірус.