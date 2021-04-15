В "красной" зоне карантина вновь более половины регионов Украины

Полтавскую область официально внесли в "красную" зону карантина. Теперь в "красными" являются вновь более половины регионов Украины - 13.
Так, в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".
В "красной" зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения. В частности, запрещена работа ТРЦ, театров, кафе и рестораны работают на вынос. Также местная власть может ввести ограничения на работу общественного транспорта.
Напомним, решение о переходе Полтавской области в "красную" зону было принято еще 13 апреля.
Отметим, вчера в Киеве приняли решение продлить локдаун до 30 апреля. Местная власть считает ситуацию в столице с коронавирусом сложной.
Ранее РБК-Украина писало, что Черкасская и Донецкая области соответствуют попаданию в "красную" зону карантина.