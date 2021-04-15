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У "червоній" зоні карантину знову більше половини регіонів України

Автор: Ігор Литвиненко

Полтавську область офіційно внесли до "червоної" зони карантину. Тепер у "червоними" є знову більш ніж половина регіонів України - 13.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська. Решта - "помаранчеві".

В "червоній" зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, заборонена робота ТРЦ, театрів, кафе і ресторани працюють на винос. Також місцева влада може ввести обмеження на роботу громадського транспорту.

Нагадаємо, рішення про перехід Полтавської області в "червону" зону було прийнято ще 13 квітня.

Зазначимо, вчора в Києві ухвалили рішення продовжити локдаун до 30 квітня. Місцева влада вважає ситуацію в столиці з коронавірусом складною.

Раніше РБК-Україна писало, що Черкаська та Донецька області відповідають попадання в "червону" зону карантину.

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