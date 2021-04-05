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"Красную зону" карантину могут расширить: какие области под угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

В Кабинете министров Украины назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, этим регионам нужно обратить внимание на показатели госпитализаций, занятости коек с кислородом и прироста новых случаев COVID-19.

"Думаю, что наверняка Харьковская и Хмельницкая области (могут попасть в "красную" зону, - ред.). Там Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией", - сказал Немчинов.

Также он сообщил, что вопрос о введении общенационального локдауна сейчас не обсуждается.

Тем временем, в Закарпатской ОГА заявляют об улучшении ситуации с коронавирусом. Замглавы ОГА Игорь Шинкарюк говорит, что регион на грани возвращения в "оранжевую" зону из "красной".

Отметим, в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Ранее сообщалось, что три области близки к "красной" зоне карантина.

Напомним, сегодня в Киеве начал действовать усиленный локдаун. С самого утра на улицах города образовались большие пробки.

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