"Красную зону" карантину могут расширить: какие области под угрозой

По его словам, этим регионам нужно обратить внимание на показатели госпитализаций, занятости коек с кислородом и прироста новых случаев COVID-19.

"Думаю, что наверняка Харьковская и Хмельницкая области (могут попасть в "красную" зону, - ред.). Там Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией", - сказал Немчинов.

Также он сообщил, что вопрос о введении общенационального локдауна сейчас не обсуждается.

Тем временем, в Закарпатской ОГА заявляют об улучшении ситуации с коронавирусом. Замглавы ОГА Игорь Шинкарюк говорит, что регион на грани возвращения в "оранжевую" зону из "красной".

Отметим, в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.