RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Червону зону" карантину можуть розширити: які області під загрозою

Автор: Анастасія Рокитна

У Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, цим регіонам потрібно звернути увагу на показники госпіталізацій, зайнятості ліжок з киснем і приросту нових випадків COVID-19.

"Думаю, що напевно Харківська і Хмельницька області (можуть потрапити в "червону" зону, - ред.). Там МОЗ веде активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров'я та обласною адміністрацією", - сказав Немчінов.

Також він повідомив, що питання про запровадження загальнонаціонального локдауну зараз не обговорюється.

Тим часом, в Закарпатській ОДА заявляють про поліпшення ситуації з коронавірусом. Заступник голови ОДА Ігор Шинкарюк каже, що регіон на межі повернення в "помаранчеву" зону з "червоної".

Зазначимо, в "червоній" зоні зараз знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Раніше повідомлялося, що три області близькі до "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, сьогодні в Києві почав діяти посилений локдаун. Від самого ранку на вулицях міста утворилися великі затори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Карантин
Читайте також
У Києві і ще 20 областях перевищено епідпоріг коронавірусу
Чи продовжать посилений локдаун у Києві після 16 квітня: відповідь КМДА
Прогноз погоди