"Червону зону" карантину можуть розширити: які області під загрозою

За його словами, цим регіонам потрібно звернути увагу на показники госпіталізацій, зайнятості ліжок з киснем і приросту нових випадків COVID-19.

"Думаю, що напевно Харківська і Хмельницька області (можуть потрапити в "червону" зону, - ред.). Там МОЗ веде активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров'я та обласною адміністрацією", - сказав Немчінов.

Також він повідомив, що питання про запровадження загальнонаціонального локдауну зараз не обговорюється.

Тим часом, в Закарпатській ОДА заявляють про поліпшення ситуації з коронавірусом. Заступник голови ОДА Ігор Шинкарюк каже, що регіон на межі повернення в "помаранчеву" зону з "червоної".

Зазначимо, в "червоній" зоні зараз знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.