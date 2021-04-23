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Минздрав объявил карантинные рекомендации для церквей на Пасху: список

Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В частности, он обратился к религиозным заведениям с такими рекомендациями на Пасху:

  • поощрять "онлайн" богослужений для верующих,
  • увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,
  • зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,
  • установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,
  • рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.

Также Ляшко обратился к населению Украины, он рекомендует:

  • пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма,
  • воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей,
  • лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.

Ранее сообщалось, что киевская власть планирует ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху.

Напомним, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина.

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