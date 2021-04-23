МОЗ оголосив карантинні рекомендації для церков на Великдень: список

МОЗ не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.
Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Зокрема, він звернувся до релігійних закладів з такими рекомендаціями на Великдень:
Також Ляшко звернувся до населення України, він рекомендує:
Раніше повідомлялось, що київська влада планує ввести додаткові карантинні обмеження на Великдень.
Нагадаємо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину.