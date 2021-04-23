RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МОЗ оголосив карантинні рекомендації для церков на Великдень: список

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Зокрема, він звернувся до релігійних закладів з такими рекомендаціями на Великдень:

  • заохочувати "онлайн" богослужінь для вірян,
  • збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалості,
  • зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані,
  • встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці не менше 1,5 м,
  • рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише 1 особі від сім'ї.

Також Ляшко звернувся до населення України, він рекомендує:

  • людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму.
  • утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів,
  • краще, щоб до храму на Великдень йшов хтось один із родини.

Раніше повідомлялось, що київська влада планує ввести додаткові карантинні обмеження на Великдень.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниПасхаКарантин
Читайте також
В Україні можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину
Пройшли третю хвилю пандемії: Франція з травня почне поетапне пом'якшення карантину
Прогноз погоди