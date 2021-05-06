Парламент Германии одобрил привилегии для привитых и переболевших COVID

Парламент Германии одобрил привилегии для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса , и переболевших COVID-19. Для них ослабят карантинные ограничения, но решение еще должен одобрить бундесрат.

Сообщается, что после одобрения бундесратом новые правила могут вступить в силу уже 9 мая. Для вакцинированных и тех, кто переболел COVID-19, отменят комендантский час, ограничения на социальные контакты и экспресс-тесты для посещения магазинов, парикмахерских или музеев.

В то же время эта категория людей не освобождается от обязательного ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции в 1-2 метра.