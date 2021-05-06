Парламент Німеччини схвалив привілеї для щеплених і перехворілих на COVID

Парламент Німеччини схвалив привілеї для тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу, і перехворілих на на COVID-19. Для них послаблять карантинні обмеження, але рішення ще має схвалити бундесрат.
Про це пише DW.
Повідомляється, що після схвалення бундесратом нові правила можуть набути чинності вже 9 травня. Для вакцинованих і тих, хто перехворів на COVID-19, скасують комендантську годину, обмеження на соціальні контакти і експрес-тести для відвідування магазинів, перукарень або музеїв.
У той же час ця категорія людей не звільняється від обов'язкового носіння захисних масок і дотримання соціальної дистанції в 1-2 метри.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Німеччина готується послабити обмеження для вакцинованих від COVID. Цього тижня німецький уряд прийняв відповідну постанову.
Раніше також стало відомо, що традиційне баварське свято пива Октоберфест, яке щорічно проходить у Мюнхені, знову скасовано через пандемію коронавірусу. Крім того, Мюнхенська конференція з безпеки знову не пройде в очному форматі.