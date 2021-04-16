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Не все для первой прививки: Ляшко объяснил, как будут использовать вакцину Pfizer

Автор: Игорь Литвиненко

Полученные Украиной 117 тысяч доз вакцин от коронавируса Pfizer будут использоваться для полного комплекса прививания. Половина вакцин будет использована для первой дозы, остальная часть - для второй.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"117 тысяч доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будут использованы 50% для первой прививки. После этого через 25 дней будет повторное проведение прививки и получение полного комплекса вакцины", - заявил Ляшко.

Напомним, сегодня в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.

Ранее сообщалось, что первым начнут колоть вакциной Pfizer украинцев в домах престарелых.

Также сообщалось, что 17 апреля 29,5 тысячи доз вакцины против коронавируса компании Pfizer направят в областные центры. Первые прививки планируют сделать уже 18 апреля.

Подробнее о том, что известно о вакцине Pfizer - читайте в материале РБК-Украина.

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Новости Украины COVID-19Виктор ЛяшкоКоронавирусВакцина от коронавируса
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