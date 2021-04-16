Не все для першого щеплення: Ляшко пояснив, як будуть використовувати вакцину Pfizer

Отримані Україною 117 тисяч доз вакцин від коронавірусу Pfizer будуть використовуватися для повного комплексу щеплення. Половина вакцин буде використана для першої дози, решта - для другої.

"117 тисяч доз не будуть відразу використані для першого щеплення. Будуть використані 50% для першого щеплення. Після цього через 25 днів буде повторне проведення щеплення та отримання повного комплексу вакцини", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні до Києва доставили першу партію вакцин від COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня по цьому механізму Україна повинна отримати ще близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer і AstraZeneca південнокорейського виробництва.