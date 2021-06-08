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Дети

Pfizer начинает крупное исследование вакцины для детей младше 12 лет

Автор: Андрей Василюк

Компания Pfizer заявила 8 июня, что начнет крупное исследование для проверки действия вакцины против COVID-19 у детей до 12 лет. Исследование охватит около 4,5 тысячи детей.

Об этом со ссылкой на компанию сообщает Reuters.

Отмечается, что исследование охватит до 4500 детей в более чем 90 клинических пунктах в США, Финляндии, Польше и Испании.

Сейчас вакцину Pfizer разрешено применять детям с 12 лет в Европе, США и Канаде.

Компания заявила, что выбрала дозу 10 микрограммов для детей в возрасте от 5 до 11 лет и 3 микрограмма для младенцев в возрастной группе от 6 месяцев до пяти.

Прививка детей и молодежи считается критическим шагом на пути к достижению "коллективного иммунитета" и обузданию пандемии COVID-19.

Напомним, Китай одобрил экстренное использование вакцины против Covid-19 для детей в возрасте от трех лет. Он стал первой страной, которая одобрила вакцину против коронавируса для такой возрастной категории.

6 июня Израиль расширил кампанию вакцинации от коронавируса. Теперь на прививку от COVID- 9 вакиной Pfizer приглашают подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

В конце мая Европейская комиссия одобрила использование вакцины Pfizer для вакцинации детей 12-15 лет от COVID-19.

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