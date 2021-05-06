Президент Pfizer выступил против отмены патентов на вакцины от коронавируса

Главный исполнительный директор американской компании Pfizer, которая разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, Альберт Бурла выступил против предложения об отказе от интеллектуальной собственности на препараты от COVID-19. Он отметил сложность их производства и большие затраты на создание заводов для их изготовления.
Об этом сообщило агентство AFP.
Бурла отметил, что необходимо сосредоточиться на увеличении производственных мощностей, которые “смогут выпускать миллиарды доз вакцины”. Кроме того, по его словам, нужно убедиться в отсутствии политической составляющей в организации изготовления препаратов.
Он также добавил, что основу вакцины от коронавируса составляет технология информационной РНК и она требует "очень длительного" процесса изготовления и "глубоких технических знаний" для создания производства.
"Поскольку препараты с РНК никогда раньше не производились, проблема заключается в том, что в мире нет таких заводов, кроме тех, которые мы построили сами с нуля", - добавил глава Pfizer.
Напомним, лидеры США и Евросоюза поддержали отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. Ранее с такой инициативой обратились в ВТО страны Южной Америки и Индии.
Отметим, в Канаде одобрили вакцину Pfizer для детей от 12 лет. Это первая страна, которая одобрила вакцинацию от коронавируса в таком возрасте.
Ранее сообщалось, что ученые спрогнозировали, когда украинцы получат коллективный иммунитет от коронавируса. Сложности могут возникнуть из-за дефицита вакцин, поскольку именно вакцинация может остановить вирус.