Президент Pfizer виступив проти скасування патентів на вакцини від коронавірусу

Головний виконавчий директор американської компанії Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусу Comirnaty, Альберт Бурла виступив проти пропозиції про відмову від інтелектуальної власності на препарати від COVID-19 . Він відзначив складність їх виробництва і великі витрати на створення заводів для їх виготовлення.

Бурла зазначив, що необхідно зосередитися на збільшенні виробничих потужностей, які "зможуть випускати мільярди доз вакцини". Крім того, за його словами, потрібно переконатися у відсутності політичної складової в організації виготовлення препаратів.

Він також додав, що основу вакцини від коронавірусу становить технологія інформаційної РНК і вона вимагає "дуже тривалого" процесу виготовлення і глибоких технічних знань" для створення виробництва.

"Оскільки препарати з РНК ніколи раніше не вироблялися, проблема полягає в тому, що в світі немає таких заводів, крім тих, які ми побудували самі з нуля", - додав глава Pfizer.