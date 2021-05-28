На прививку в центр вакцинации будут приглашать по телефону. Выбирать вакцину нельзя

На прививку в центры вакцинации от COVID , которые на днях открываются в Киеве, Одессе и Львове будут приглашать по телефону. При этом выбрать вакцину для прививки нельзя.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Facebook .

Сообщается, что прививать будут людей, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія", и приоритет будет предоставляться пожилым.

"Прививки будут делать только тем, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком… Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что пилотные центры открывают, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут открывать и в других крупных городах.