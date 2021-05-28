RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На щеплення до центру вакцинації запрошуватимуть телефоном. Обирати вакцину не можна

Автор: РБК-Україна

На щеплення до центрів вакцинації від COVID, які днями відкриваються в Києві, Одесі та Львові запрошуватимуть телефоном. При цьому обрати вакцину для щеплення не можна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Повідомляється, що прищеплювати будуть людей, які записалися до листа очікування вакцинації від COVID-19 у додатку "Дія", і пріоритет надаватиметься літнім.

"Щеплення будуть робити тільки тим, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком... Обирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. З 29 травня будуть використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що пілотні центри відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях. Коли Україна отримає більше вакцин, такі центри відкриватимуть і в інших великих містах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Одеса відкриє центр вакцинації на стадіоні місцевої юридичної академії з 30 травня.

Київ і Львів відкриють свої центри вже завтра, 29 травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України центрвакцинаціяКоронавірус