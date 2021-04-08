Тернополь и Чернигов ужесточили карантин: список новых запретов
Тернополь переходит на усиленный вариант карантина. Такое решение было принято на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19.
Тернополь
С 8 апреля ввели такие ограничения:
- на входе в ТРЦ должны будут дежурить работник центра и сотрудник правоохранительных органов для контроля за соблюденим карантинных мер;
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работа ТРЦ запрещена;
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отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;
- все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.
С 12 апреля вводят следующие карантинные меры:
- ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;
- проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;
- все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду "на вынос".
Чернигов
Также сегодня усилили карантин и в Чернигове. С сегодняшнего дня в городе запрещено:
- посещение всех учреждений культуры (театры, кинотеатры, музеи);
- проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на одного человека;
- проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий, где будут более десяти человек;
- посещение бассейнов, спортивных сооружений;
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запрещается находиться без маски на площадях общего пользования: улицах, скверах и.т.д.