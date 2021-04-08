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Тернополь и Чернигов ужесточили карантин: список новых запретов

Автор: Анастасия Рокитна

Тернополь переходит на усиленный вариант карантина. Такое решение было принято на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Тернополь

С 8 апреля ввели такие ограничения:

  • на входе в ТРЦ должны будут дежурить работник центра и сотрудник правоохранительных органов для контроля за соблюденим карантинных мер;
  • работа ТРЦ запрещена;
  • отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;
  • все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.

С 12 апреля вводят следующие карантинные меры:

  • ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;
  • проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;
  • все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду "на вынос".

Чернигов

Также сегодня усилили карантин и в Чернигове. С сегодняшнего дня в городе запрещено:

  • посещение всех учреждений культуры (театры, кинотеатры, музеи);
  • проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на одного человека;
  • проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий, где будут более десяти человек;
  • посещение бассейнов, спортивных сооружений;
  • запрещается находиться без маски на площадях общего пользования: улицах, скверах и.т.д.

Напомним, Харьковская область может попасть в "красную зону" в ближайшие дни.

Кроме того, Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону с 9 апреля.

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Новости Украины ТернопольЧерниговКарантин
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