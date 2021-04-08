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Тернопіль і Чернігів посилили карантин: список нових заборон

Автор: Анастасія Рокитна

Тернополь переходить на посилений варіант карантину. Таке рішення було прийнято на засіданні міського штабу по боротьбі з COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Тернопіль

З 8 квітня запровадили такі обмеження:

  • на вході в ТРЦ повинні будуть чергувати працівник центру і співробітник правоохоронних органів для контролю за додержанням карантинних заходів;
  • робота ТРЦ заборонена;
  • скасовані всі масові заходи за винятком офіційних спортивних, які включені в Єдиний календарний план заходів України;
  • всі богослужіння і інші релігійні обряди можна проводити тільки на вулиці біля церкви.

З 12 квітня вводять такі карантинні заходи:

  • учні 5-11 класів, ПТУ та позашкільної освіти переходять на дистанційну форму навчання. Молодші класи будуть вчитися в звичайній формі;
  • проведення практичних занять в майстернях, лабораторіях тільки групами до 15 учнів;
  • всі кафе і ресторани можуть працювати тільки на відкритих літніх майданчиках або надавати їжу "на виніс".

Чернігів

Також сьогодні посилили карантин і в Чернігові. З сьогоднішнього дня в місті заборонено:

  • відвідування всіх закладів культури (театри, кінотеатри, музеї);
  • проведення релігійних заходів на площі менше 10 кв. м на одну людину;
  • проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів, де будуть більше десяти осіб;
  • відвідання басейнів, спортивних споруд;
  • забороняється перебувати без маски на площах загального користування: вулицях, скверах і. т. д.

Нагадаємо, Харківська область може потрапити в "червону зону" в найближчі дні.

Крім того, Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня.

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Новини України ТернопільЧернігівКарантин
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