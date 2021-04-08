Тернопіль і Чернігів посилили карантин: список нових заборон
Тернополь переходить на посилений варіант карантину. Таке рішення було прийнято на засіданні міського штабу по боротьбі з COVID-19.
Тернопіль
З 8 квітня запровадили такі обмеження:
- на вході в ТРЦ повинні будуть чергувати працівник центру і співробітник правоохоронних органів для контролю за додержанням карантинних заходів;
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робота ТРЦ заборонена;
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скасовані всі масові заходи за винятком офіційних спортивних, які включені в Єдиний календарний план заходів України;
- всі богослужіння і інші релігійні обряди можна проводити тільки на вулиці біля церкви.
З 12 квітня вводять такі карантинні заходи:
- учні 5-11 класів, ПТУ та позашкільної освіти переходять на дистанційну форму навчання. Молодші класи будуть вчитися в звичайній формі;
- проведення практичних занять в майстернях, лабораторіях тільки групами до 15 учнів;
- всі кафе і ресторани можуть працювати тільки на відкритих літніх майданчиках або надавати їжу "на виніс".
Чернігів
Також сьогодні посилили карантин і в Чернігові. З сьогоднішнього дня в місті заборонено:
- відвідування всіх закладів культури (театри, кінотеатри, музеї);
- проведення релігійних заходів на площі менше 10 кв. м на одну людину;
- проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів, де будуть більше десяти осіб;
- відвідання басейнів, спортивних споруд;
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забороняється перебувати без маски на площах загального користування: вулицях, скверах і. т. д.