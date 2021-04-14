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Ученые рассказали, когда в Украине можно ожидать пик летальности от COVID

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине еще не пройдет пик по летальным случаям от коронавируса. Снижение смертности можно ожидать на следующей неделе.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.

"По летальным исходам пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе", - сообщили ученые.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине выявили 14 553 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Также в стране подтвердили 467 летальных случаев от COVID за вчера. Всего с начала пандемии умерли 38 225 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что ученые НАН заявили о начале снижения количества новых случаев COVID-19. Ученые отметили, что пик заболеваемости уже пройден.

Также о стабилизации ситуации с коронавирусом до этого заявлял глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, Украина выходит на плато по COVID-19.

Напомним, в ВОЗ сообщали, что последние четыре недели в мире наблюдается рост смертности от COVID.

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