Вчені розповіли, коли в Україні можна очікувати пік летальності від COVID

В Україні ще не пройде пік з летальним випадками від коронавірусу . Зниження смертності можна очікувати на наступному тижні.

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України .

"За летальних наслідків піковий період ще не подолана, початок зниження кількості летальних випадків можна очікувати на наступному тижні", - повідомили вчені.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили 14 553 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Одеській областях. Також в країні підтвердили 467 летальних випадків від COVID за вчора. Всього з початку пандемії померли 38 225 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що вчені НАН заявили про початок зниження кількості нових випадків COVID-19. Вчені відзначили, що пік захворюваності вже пройдено.

Також про стабілізацію ситуації з коронавірусом до цього заявляв голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, Україна виходить на плато за COVID-19.

Нагадаємо, ВООЗ повідомляли, що останні чотири тижні в світі спостерігається зростання смертності від COVID.