В Украине начали делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer

Сегодня, 18 апреля, в Украине началась вакцинация населения препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech. Первые прививки вакциной Comirnaty сделали в Киевской области.
Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Киевская область получила первые 1170 доз вакцины компании Pfizer для прививки работников и жильцов домов для престарелых.
"Туда, согласно определенному графику, будут выезжать наши мобильные бригады и делать прививки", - рассказали в ОГА.
Сегодня вакцинация должна начаться в двух специализированных учреждениях Киевской области. В Бородянском психоневрологическом интернате вакцинируют 78 работников и 42 жителей, а в Белоцерковском психоневрологическом интернате - 84 работников и 12 жителей.
Среди первых прививку вакциной Comirnaty получила и.о. директора Бородянского психоневрологического интерната Инна Иваненко.
Фото: в Украине стартовала вакцинация препаратом Pfizer (facebook.com/koda.gov.ua)
Напомним, первая партия вакцины Pfizer прибыла в Украину утром 16 апреля. Украина получила 117 тысяч доз препарата Comirnaty в рамках глобального механизма COVAX.
Как рассказали в Минздраве, первыми прививку вакциной Pfizer получат жители и сотрудники домов для престарелых.
Добавим, вчера вакцину Pfizer начали развозить по регионам Украины. Первой должна была получить вакцину Киевская область.