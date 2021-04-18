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В Україні почали робити щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 18 квітня, в Україні розпочалася вакцинація населення препаратом Comirnaty від компаній Pfizer та BioNTech. Перші щеплення вакциною Comirnaty зробили у Київській області.

Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація на сторінці у Facebook.

Київська область отримала перші 1170 доз вакцини компанії Pfizer для щеплення працівників і мешканців будинків для людей похилого віку.

"Туди, згідно визначеного графіку, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення", - розповіли в ОДА.

Сьогодні вакцинація має початися у двох спеціалізованих закладах Київської області. У Бородянському психоневрологічному інтернаті вакцинують 78 працівників та 42 мешканців, а в Білоцерківському психоневрологічному інтернаті - 84 працівників та 12 мешканців.

Серед перших щеплення вакциною Comirnaty отримала в.о. директора Бородянського психоневрологічного інтернату Інна Іваненко.

Фото: в Україні стартувала вакцинація препаратом Pfizer (facebook.com/koda.gov.ua)

Нагадаємо, перша партія вакцини Pfizer прибула в Україну вранці 16 квітня. Україна отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty в рамках глобального механізму COVAX.

Як розповіли в МОЗ, першими щеплення вакциною Pfizer отримають мешканці та працівники будинків для літніх людей.

Додамо, вчора вакцину Pfizer почали розвозити до регіонів України. Першою вакцину мала отримати Київська область.

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Новини України Київська областьвакцинаціяВакцина від коронавірусу
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