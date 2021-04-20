Ужесточат ли карантин на Пасху и майские праздники: что известно

Локдауна не будет

Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что пока что на майские праздники отдельный локдаун не планируется. При этом ведутся переговоры с церквями, чтобы сделать празднование Пасхи максимально безопасным.

"Ключевой вопрос - как достучаться до всех, что мы пребываем в эпидемии коронавируса и соблюдение карантинных норм необходимо. Возможно, стоит сделать меньше праздничных литургий, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания мы рекомендуем не входить внутрь храма. И, если есть возможность, пусть кто-то один из домохозяйства пойдет святить куличи. Локдаун в данный момент не планируется на майские", - заявил он.

Пасха пройдет в условиях пандемии

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотя в Украине и продолжается вакцинация, но скопления людей до сих пор представляют угрозу.

"Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными", - подчеркнул президент.

Особый режим

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, дополнительных мер не будет. Но на праздники будет действовать особый режим, который заключается в призывах к украинцам максимально ограничивать контакты и избегать скопления людей.

Какие могут быть меры

На сегодня для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить их на период Пасхи.

"Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Закрывать храмы на Пасху не планируют.

Транспорт

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что авиа- и железнодорожное сообщение ограничивать не собираются.

"Мы не планируем закрывать авиаперевозки, то же касается железнодорожных перевозок. А городские перевозки - это вообще ответственность местных властей", - сказал он и напомнил, что ограничения на ж/д могут быть в регионах "красной зоны".

Львов будет праздновать с ограничениями

Как заявил мэр Львова Андрей Садовой, на сегодня разрабатывается протокол, как будут праздновать Пасху.

"… на открытом воздухе, с соблюдением большой дистанции между верующими. Также священнослужители позволят самостоятельно освятить пасхальные корзины дома святой водой", - отметил мэр.

Киев тоже готовит ограничения

Как заявил мэр Виталий Кличко, в Киеве могут ужесточить карантин на Пасху и майские праздники, чтобы предотвратить инфекционный взрыв.

Источники РБК-Украина в Киевской городской государственной администрации отмечают, что дополнительные ограничения коснутся церквей и монастырей. Но конкретный перечень еще нарабатывается.

После Пасхи возможна вспышка COVID

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздника.

"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал министр.