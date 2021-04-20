Чи посилять карантин на Великдень і травневі свята: що відомо

Локдауна не буде

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що поки що на травневі свята окремий локдаун не планується. При цьому ведуться переговори з церквами, щоб зробити святкування Великодня максимально безпечним.

"Ключове питання - як достукатися до всіх, що ми перебуваємо в епідемії коронавірусу і дотримання карантинних норм необхідно. Можливо, варто зробити менше святкових літургій, літнім людям і тим, у кого є хронічні захворювання ми рекомендуємо не входити всередину храму. І, якщо є можливість, нехай хтось один з домогосподарства піде святити паски. Локдаун в даний момент не планується на травневі", - заявив він.

Великдень пройде в умовах пандемії

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоча в Україні і триває вакцинація, але скупчення людей досі становлять загрозу.

"Я особисто розумію, наскільки важливе свято Великодня, але пандемія коригує наші плани. Упевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, і ми знову будемо збиратися з родиною і друзями, але в цьому році нам треба бути розважливими", - підкреслив президент.

Особливий режим

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, додаткових заходів не буде. Але на свята діятиме особливий режим, який полягає в закликах до українців максимально обмежувати контакти і уникати скупчення людей.

Які можуть бути заходи

На сьогодні для церков та храмів вже передбачено обмеження в "жовтій" або "червоної" зонах. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити їх на період Великодня.

"Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був у минулому році", - сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Закривати храми на Великдень не планують.

Транспорт

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що авіа-та залізничне сполучення обмежувати не збираються.

"Ми не плануємо закривати авіаперевезення, те ж стосується залізничних перевезень. А міські перевезення - це взагалі відповідальність місцевої влади", - сказав він і нагадав, що обмеження на залізниці можуть бути в регіонах "червоної зони".

Львів святкуватиме з обмеженнями

Як заявив мер Львова Андрій Садовий, на сьогодні розробляється протокол, як будуть святкувати Великдень.

"... на відкритому повітрі, з дотриманням великої дистанції між віруючими. Також священнослужителі дозволять самостійно освятити великодні кошики вдома святою водою", - зазначив мер.

Київ теж готує обмеження

Як заявив мер Віталій Кличко в Києві можуть посилити карантин на Великдень і травневі свята, щоб попередити інфекційний вибух.

Джерела РБК-Україна в Київській міській державній адміністрації відзначають, що додаткові обмеження торкнуться церков і монастирів. Але конкретний перелік ще напрацьовується.

Після Великодня можливий спалах COVID

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує новий спалах захворюваності на COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні зростання кількості хворих. Низка свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжується мобільністю населення. Все це буде додавати кількість хворих", - сказав міністр.