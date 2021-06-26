ВОЗ обратился к богатым странам из-за пандемии COVID-19: Просто отдайте нам вакцины

Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны помочь в борьбе с пандемией COVID-19. Для этого они должны отдать вакцины.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.
По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом сейчас опасна из-за распространения варианта Delta по всему миру. К примеру в Африке количество новых случаев инфицирования и смерти на прошлой неделе увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.
Тедрос подчеркнул несправедливость, когда богатые страны начинают вакцинировать молодежь и подростков, в то время, как бедные страны жестоко испытывают нехватку вакцины.
Кроме того, с
Напомним, что вариант коронавируса Delta есть уже и в Украине. Им заразилось 2 человека, которые вернулись из России.
Ранее сообщалось, что ВОЗ рекомендует вакцинировать от коронавируса детей.