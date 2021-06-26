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ВОЗ обратился к богатым странам из-за пандемии COVID-19: Просто отдайте нам вакцины

Автор: Наталья Скороход

Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны помочь в борьбе с пандемией COVID-19. Для этого они должны отдать вакцины.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.

По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом сейчас опасна из-за распространения варианта Delta по всему миру. К примеру в Африке количество новых случаев инфицирования и смерти на прошлой неделе увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.

Тедрос подчеркнул несправедливость, когда богатые страны начинают вакцинировать молодежь и подростков, в то время, как бедные страны жестоко испытывают нехватку вакцины.

Кроме того, с

Напомним, что вариант коронавируса Delta есть уже и в Украине. Им заразилось 2 человека, которые вернулись из России.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рекомендует вакцинировать от коронавируса детей.

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