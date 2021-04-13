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Все, кто сейчас вакцинируются CoronaVac, гарантированно получат вторую дозу, - Минздрав

Автор: Инна Собора

В Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac против коронавируса производства Sinovac Biotech. За каждым, кто получит прививки, сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Для полной иммунизации от COVID-19 потребуется две дозы вакцины, интервал введения составляет 28 дней.

"Все, кто сейчас вакцинируются препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19", - говорится в сообщении.

Как известно, препаратом CoronaVac в первую очередь будут вакцинировать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

Также этой вакциной будут прививать:

  • педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году;
  • олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;
  • сотрудников патрульной полиции.

Напомним, первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта. Всего доставили 200 тысяч доз, однако украинское правительство заключило контракт на 2 млн доз.

РБК-Украина писало, что в Министерстве здравохранения обнародовали состав вакцин от коронавируса, которые используются на территории Украины.

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