Все, кто сейчас вакцинируются CoronaVac, гарантированно получат вторую дозу, - Минздрав

В Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac против коронавируса производства Sinovac Biotech. За каждым, кто получит прививки, сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.
Для полной иммунизации от COVID-19 потребуется две дозы вакцины, интервал введения составляет 28 дней.
"Все, кто сейчас вакцинируются препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19", - говорится в сообщении.
Как известно, препаратом CoronaVac в первую очередь будут вакцинировать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.
Также этой вакциной будут прививать:
Напомним, первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта. Всего доставили 200 тысяч доз, однако украинское правительство заключило контракт на 2 млн доз.
РБК-Украина писало, что в Министерстве здравохранения обнародовали состав вакцин от коронавируса, которые используются на территории Украины.