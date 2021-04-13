Всі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac, гарантовано отримають другу дозу, - МОЗ

В Україні розпочалося щеплення китайською вакциною CoronaVac проти коронавіруса виробництва Sinovac Biotech. За кожним, хто отримає щеплення, одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.
Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких складає 28 днів.
"Всі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, препаратом CoronaVac насамперед вакцинуватимуть маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають.
Також цією вакциною щепитимуть:
Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня. Всього доставили 200 тисяч доз, однак український уряд уклав контракт на 2 млн доз.
РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили склад вакцин від коронавіруса, які використовуються на території України.