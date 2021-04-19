ЄС купить додаткові 100 млн доз COVID-вакцини Pfizer

Європейський союз закупить додаткових 100 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії BioNTech / Pfizer. Вакцини повинні будуть доставити у 27 країн-членів ЄС.

"Ми як і раніше прагнемо просуватися якомога швидше і безпечніше, щоб доставити цю вакцину більшій кількості людей в Європі, оскільки смертельний вірус продовжує сіяти хаос по всьому континенту", - заявив голова і головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

За його словами, компанія виконала зобов'язання по постачаннях перед ЄС. При цьому компанія планує поставити 250 млн доз в ЄС у другому кварталі.

Наголошується, що всього у 2021 році ЄС отримає 600 млн доз препарату.