Генсек ООН закликав у два рази збільшити виробництво вакцин від коронавірусу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав фармацевтичні компанії вдвічі збільшити виробництво вакцин від коронавірусу . За його словами, дефіцит цих препаратів не дозволяє справедливо їх розподіляти між країнами, які стикаються з новими хвилями поширення інфекції.

Генсек ООН зазначив, що багато країн відчувають нестачу вакцин від коронавірусу, особливо Індія. На його думку, це погіршує ситуацію з поширенням інфекції, призводить до переповнення лікарень і моргів, дефіциту лікарських засобів і кисню.

Гутерреш підкреслив, що Євросоюз зарезервував для себе надлишок вакцин. "Абсолютно неприйнятно жити в світі, в якому розвинені країни можуть вакцинувати більшу частину населення, а багато країн, що розвиваються не мають доступу до однієї єдиної дози", - додав він.

Генсек згадав ризики мутацій і нових штамів коронавірусу, оскільки інфекція поширюється "як лісова пожежа" в різних частинах світу, що розвивається.

"В інтересах усіх, щоб вакцинувалися скрізь. Ми вважаємо, що нам потрібні дві речі: подвоїти світові потужності з виробництва вакцин і в той самий час забезпечити більш справедливий розподіл вакцин", - резюмував Гутерріш.