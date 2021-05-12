Генсек ООН закликав у два рази збільшити виробництво вакцин від коронавірусу
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав фармацевтичні компанії вдвічі збільшити виробництво вакцин від коронавірусу. За його словами, дефіцит цих препаратів не дозволяє справедливо їх розподіляти між країнами, які стикаються з новими хвилями поширення інфекції.
Про це на брифінгу заявив Гутерреш, передає Reuters.
Генсек ООН зазначив, що багато країн відчувають нестачу вакцин від коронавірусу, особливо Індія. На його думку, це погіршує ситуацію з поширенням інфекції, призводить до переповнення лікарень і моргів, дефіциту лікарських засобів і кисню.
Гутерреш підкреслив, що Євросоюз зарезервував для себе надлишок вакцин. "Абсолютно неприйнятно жити в світі, в якому розвинені країни можуть вакцинувати більшу частину населення, а багато країн, що розвиваються не мають доступу до однієї єдиної дози", - додав він.
Генсек згадав ризики мутацій і нових штамів коронавірусу, оскільки інфекція поширюється "як лісова пожежа" в різних частинах світу, що розвивається.
"В інтересах усіх, щоб вакцинувалися скрізь. Ми вважаємо, що нам потрібні дві речі: подвоїти світові потужності з виробництва вакцин і в той самий час забезпечити більш справедливий розподіл вакцин", - резюмував Гутерріш.
Нагадаємо, українські вчені розробили три прототипи вакцини від COVID-19. Для продовження роботи з вакциною в країні мають намір побудувати лабораторію високого рівня захисту, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Зазначимо, українські вчені планують завершити розробку вітчизняної вакцини від коронавірусу до кінця року. Після розробки вона повинна буде пройти клінічні випробування. Однак поки невідомо, чи можна такі дослідження буде провести в Україні.
Як писало РБК-Україна, раніше про плани розробити власну вакцину Українського Виробництва повідомляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що українські вчені розробили три прототипи вакцини від COVID-19.